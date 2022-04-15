Российскому танку Т-80 удалось выдержать попадание нескольких ракет ВСУ

Попавший в засаду российский танк Т-80 смог выдержать попадание ракет ВСУ и отразить атаку

Российский танк Т-80БВ попал в засаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бронемашине удалось выдержать попадание нескольких ракет противотанковых комплексов, после чего экипаж машины смог отбить атаку. Об этом рассказал командир танкового взвода в распространенном Минобороны России видео, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Он рассказал, что взвод был приставлен к колонне колесной техники для сопровождения. Во время передвижения колонна попала в засаду.

«По танку попадают вражеские снаряды… Но в дальнейшем мы как бы разобрались, собрались с мыслями и начали уже непосредственно выполнять свою работу, отражать атаку», — рассказал командир.

В ходе боя экипажу танка удалось уничтожить несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов, которые находились в засадах, а также два бронетранспортера. Все автомобили колонны добрались до пункта назначения. По словам военнослужащего, танкистам вручили медали «За отвагу».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесли удар по военному объекту, расположенному на окраине Киева.