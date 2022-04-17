Дерипаска предложил провести в России новую пенсионную реформу

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил провести в стране новую пенсионную реформу

Российский миллиардер, акционер «Русала» Олег Дерипаска в беседе с изданием «Эксперт» предложил провести в стране новую пенсионную реформу.

По его словам, следует провести реструктуризацию крупных государственных компаний в России, так как на сегодняшний день «пять-шесть компаний вместо одной крупной государственной компании — гораздо лучше», а собственником одной такой компании сделать Пенсионный фонд России.

Должно быть профессиональное управление этими бумагами для получения дохода, чтобы мы не загоняли доходы в бюджет, потом бюджет делал дотацию этому Пенсионному фонду, трансферт, и мы платили. А тем, кто младше 45, или таким активным ребятам типа меня сказать: зарабатывайте сами, и вот вам накопительная система и схема Олег Дерипаска Российский миллиардер, акционер «Русала»

Новая финансовая система

Дерипаска также предложил сформировать в стране новую финансовую систему и по-новому решать проблему доступа к долгу и капиталу для всех компаний.

По его мнению, система государственных банков нуждается в реформе. Он призвал разобраться, с какой целью они функционируют: для извлечения ренты или для обеспечения роста экономики и доходов граждан страны. «Третий вопрос — доступ к технологиям и оборудованию тоже закрыт. И есть критическая номенклатура импорта», — отметил бизнесмен.

Дерипаска подчеркнул, что России следует отказаться от системы госкапитализма. По его мнению, таким образом страна сможет обойтись «без серьезных социальных потрясений».

Что нужно сделать? Нужно вернуться к той модели, которую мы апробировали, и она уже рождалась. Сейчас многосторонние, видимо, все схемы типа ВТО закрыты. Нужно налаживать двусторонние связи, нужно выходить на новые рынки Олег Дерипаска Российский миллиардер, акционер «Русала»

Сокращение госаппарата и силовых структур

Бизнесмен считает, что России необходимо отказаться от государственного капитализма и в разы сократить госаппарат и силовые структуры.

Российский предприниматель заявил о необходимости «порезать всю роскошь государственной буржуазии» в стране.

Зачем он [госаппарат]? Просто взять в два раза и сократить. Отказаться от всех персональных машин, оставить в стране 100 персональных машин и, как говорится, начать все заново. Нужно порезать эту составляющую непонятную силовую-правоохранительную в три-пять раз. Оставить армию и флот, раз это единственный оплот Олег Дерипаска Российский миллиардер, акционер «Русала»

Амнистия для коррупционеров

Миллиардер также в беседе с изданием предложил объявить амнистию для коррупционеров.

По его мнению, следует выпустить из тюрем предпринимателей, которых были осуждены по 159-й («Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием») и 160-й («Присвоение или растрата») статьям УК России. Он отметил, что амнистированные предприниматели смогут создать новые рабочие места.

Также Дерипаска предложил на уровне Конституции освободить российских предпринимателей «от всего», а также снизить транзакционные издержки, налог на добавленную стоимость и уйти от импортных ограничений на оборудование, чтобы привлечь в страну иностранных инвесторов.

Подход России к импортозамещению

Акционер «Русала» ранее в апреле оценил подход России к импортозамещению. По его словам, в настоящее время местным предпринимателям «некуда бежать»: «Все, отбегались».

Я считаю — вот есть компании успешные, есть успешные предприниматели, нельзя выдумать какого-то начальника по импортозамещению <...>. Ну есть компании, которые готовы это сделать, нужно принять решение на конкурсной, бесконкурсной основе, предоставить им возможность получить нормальное проектное финансирование Олег Дерипаска Российский миллиардер, акционер «Русала»

Кроме того, Дерипаска призвал не оказывать государственную поддержку крупным банкам, сосредоточив ее на более мелких участниках рынка.

Прогнозы

Олег Дерипаска в ходе пленарного заседания Красноярского экономического форума заявил, что кризис в российской экономике из-за конфликта на Украине и новых санкций может продлиться около трех лет.

Кризис минимум года на три. Жесточайший — умножайте кризис 1998 года на три Олег Дерипаска Российский миллиардер, акционер «Русала»

Однако, по его мнению, что выход из ситуации будет найден. Бизнесмен также призвал поддержать население России, которое, как он отметил, ни в чем не виновато.

Миллиардер добавил, что санкции США должны мотивировать власти России пойти по пути Китая и ввести в стране цифровую валюту. По его словам, что Вашингтону с санкциями придется быть осторожнее, поскольку такие меры будут создавать стимулы для перехода в расчетах на китайский цифровой юань.