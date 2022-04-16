Бизнесмен Олег Дерипаска призвал сформировать в России новую финансовую систему

Российский бизнесмен Олег Дерипаска призвал сформировать в России новую финансовую систему и по-новому решать проблему доступа к долгу и капиталу для всех компаний. Своим мнением он поделился с изданием «Эксперт».

«Опять старая система... Доступ к европейским, остальным рынкам закрыт», — заметил он, добавив, что система государственных банков нуждается в реформе. По его словам, следует разобраться, с какой целью они функционируют: для извлечения ренты или для обеспечения роста экономики и доходов россиян.

«Третий вопрос — доступ к технологиям и оборудованию тоже закрыт. И есть критическая номенклатура импорта», — сказал предприниматель.

Он считает, что России следует отказаться от системы госкапитализма. Тогда, уверен Дерипаска, страна сможет обойтись «без серьезных социальных потрясений».

«Что нужно сделать? Нужно вернуться к той модели, которую мы апробировали, и она уже рождалась. Сейчас многосторонние, видимо, все схемы типа ВТО закрыты. Нужно налаживать двусторонние связи, нужно выходить на новые рынки», — заключил бизнесмен.

Ранее Дерипаска назвал одно из важных условий развития экономики России. Он заявил, что народ сможет «увидеть страну не только свободной, вольной, но и состоятельной, если будет экспорт».