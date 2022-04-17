Роскомнадзор потребовал восстановить YouTube-канал филиала ВГТРК в Чечне

Роскомнадзор назвал блокировку Youtube-канала ГТРК «Вайнах» недопустимой со стороны Google

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить YouTube-канал ГТРК «Вайнах», являющегося филиалом ВГТРК в Чеченской республике. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в ведомстве считают недопустимой блокировку видеохостингом аккаунта канала, как нарушающую ключевые принципы свободного распространения информации. В Роскомнадзоре заявили, что YouTube занимает ведущую роль в информационной войне стран Запада против России.

В ведомстве отметили, что видеохостинг регулярно ограничивает доступ к информационному контенту российских СМИ, при этом отказывается удалять нарушающие российские законы ролики. «С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил более 60 подобных актов цензуры в отношении российских каналов на YouTube», — заявили в ведомстве.

О блокировке Youtube-канала ГТРК «Вайнах» 17 апреля сообщила директор телеканала Рузана Веселаева. По ее словам, телеканал не получал никаких предупреждений о предстоящей блокировке или сообщений о каких-либо нарушениях.

14 апреля Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении американской компании Google за неудаление запрещенного в России контента.