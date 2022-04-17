МИД Молдавии прокомментировал запрет на ношение георгиевской ленточки

МИД Молдавии назвал запрет на ношение георгиевской ленточки внутренним делом республики

Представитель МИД Молдавии Даниэл Водэ призвал Москву не вмешиваться во внутренние дела республики после высказываний России о запрете георгиевской ленточки. Слова дипломата передает телеканал ProTV.

«Принятие решений по упомянутым вопросам — суверенное право нашей страны. Мы призываем российскую сторону воздержаться от вмешательства во внутренние и демократические процессы в Республике Молдова», — сказал пресс-секретарь молдавского МИД.

15 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала молдавские власти за введенный запрет на демонстрацию и распространение георгиевской ленты, символов Z и V, а также трансляцию российских телеканалов. «Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл, и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией», — говорится в заявлении на сайте МИД.

Ранее парламент Молдавии одобрил запрет на хранение, ношение и распространение георгиевской ленточки, а также атрибутики с символами V и Z, которые ассоциируются с российской военной спецоперацией в Донбассе.