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Медведев назвал дефолт России целью стратегии Евросоюза

Зампред Совбеза Медведев рассказал, что дефолт России может обернуться дефолтом Европы

Фото: Shutterstock

Заместитель председателя Совета безопасности России (СБО) Дмитрий Медведев назвал дефолт по обязательствам России целью глубинной стратегии Евросоюза. Об этом в воскресение, 17 апреля, Медведев написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, основной посыл текстов «европейской тети Урсулы» (видимо, имеется в виду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — прим. «Ленты.ру») касается не страданий изможденных людей и не окончания специальной военной операции, а дефолта по обязательствам России. Зампред СБО назвал это сокровенным «замыслом мазохистов из Брюсселя». «Ну, что же, попробуйте. Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным», — заявил Дмитрий Медведев.

Как следует из его заявления, финансовая система Евросоюза не вполне устойчива, а доверие людей падает. Медведев посоветовал ждать «мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию». Он отметил, что отсутствие элементарных продуктов в магазинах и наплыв беженцев, которые спровоцируют волну насилия и преступности не получится списать на Россию.

14 апреля Медведев заявил о росте числа противников России при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

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Владимир Седов
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