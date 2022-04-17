Медведев назвал дефолт России целью стратегии Евросоюза

Зампред Совбеза Медведев рассказал, что дефолт России может обернуться дефолтом Европы

Заместитель председателя Совета безопасности России (СБО) Дмитрий Медведев назвал дефолт по обязательствам России целью глубинной стратегии Евросоюза. Об этом в воскресение, 17 апреля, Медведев написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, основной посыл текстов «европейской тети Урсулы» (видимо, имеется в виду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — прим. «Ленты.ру») касается не страданий изможденных людей и не окончания специальной военной операции, а дефолта по обязательствам России. Зампред СБО назвал это сокровенным «замыслом мазохистов из Брюсселя». «Ну, что же, попробуйте. Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным», — заявил Дмитрий Медведев.

Как следует из его заявления, финансовая система Евросоюза не вполне устойчива, а доверие людей падает. Медведев посоветовал ждать «мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию». Он отметил, что отсутствие элементарных продуктов в магазинах и наплыв беженцев, которые спровоцируют волну насилия и преступности не получится списать на Россию.

14 апреля Медведев заявил о росте числа противников России при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.