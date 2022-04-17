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МИД ДНР заявил об отсутствии ответа Болгарии на ноту об освобождении моряков

МИД ДНР заявил об отсутствии ответа властей Болгарии на ноту по поводу болгарских моряков

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел ДНР обратилось в посольство Болгарии с нотой о том, что болгарские моряки с судна «Царевна» спасены и могут быть направлены на родину, но ответ так и не получило. Об отсутствии реакции болгарской стороны сообщила глава дипломатического ведомства республики Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы официально обратились в посольство Болгарии с официальным письмом, и более того, мы звонили в министерство иностранных дел Болгарии, чтобы сообщить о том, что моряки спасены, эвакуированы, что их можно забрать домой. Но в итоге мы не получили никакого ответа, и сами моряки до сих пор не получили никакого ответа», — рассказала Никонорова.

По мнению главы МИД ДНР, действия болгарских властей — это демонстрация русофобской политики. Активно создаются фейки о том, что якобы украинские боевики не захватывали корабль «Царевна», и о том, что сейчас судьба болгарских моряков неизвестна.

В данный момент моряки проживают в одной из гостиниц Донецка в комфортных условиях, они обеспечены питанием, но не знают, как им добираться домой.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова предъявила претензию властям Болгарии после эвакуации моряков с судна «Царевна» близ Мариуполя. По ее мнению, инцидент с многодневной блокадой судна, которое находился под болгарским флагом в Азовском море, должен вызвать у граждан Болгарии вопросы о том, почему их власти поддерживают Украину.

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Варвара Кошечкина
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