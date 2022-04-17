МИД ДНР заявил об отсутствии ответа Болгарии на ноту об освобождении моряков

МИД ДНР заявил об отсутствии ответа властей Болгарии на ноту по поводу болгарских моряков

Министерство иностранных дел ДНР обратилось в посольство Болгарии с нотой о том, что болгарские моряки с судна «Царевна» спасены и могут быть направлены на родину, но ответ так и не получило. Об отсутствии реакции болгарской стороны сообщила глава дипломатического ведомства республики Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы официально обратились в посольство Болгарии с официальным письмом, и более того, мы звонили в министерство иностранных дел Болгарии, чтобы сообщить о том, что моряки спасены, эвакуированы, что их можно забрать домой. Но в итоге мы не получили никакого ответа, и сами моряки до сих пор не получили никакого ответа», — рассказала Никонорова.

По мнению главы МИД ДНР, действия болгарских властей — это демонстрация русофобской политики. Активно создаются фейки о том, что якобы украинские боевики не захватывали корабль «Царевна», и о том, что сейчас судьба болгарских моряков неизвестна.

В данный момент моряки проживают в одной из гостиниц Донецка в комфортных условиях, они обеспечены питанием, но не знают, как им добираться домой.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова предъявила претензию властям Болгарии после эвакуации моряков с судна «Царевна» близ Мариуполя. По ее мнению, инцидент с многодневной блокадой судна, которое находился под болгарским флагом в Азовском море, должен вызвать у граждан Болгарии вопросы о том, почему их власти поддерживают Украину.