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Захарова предъявила претензии к Болгарии после эвакуации моряков близ Мариуполя

Мария Захарова: эвакуация болгарских моряков близ Мариуполя должна вызвать вопросы

Фото: Globallookpress.com

Представитель МИД России Мария Захарова предъявила претензию к властям Болгарии после эвакуации моряков с судна «Царевна» близ Мариуполя. Об этом она заявила в личном Telegram-канале.

По ее мнению, инцидент с многодневной блокадой судна, который находился под болгарским флагом в Азовском море, должен вызвать вопросы у граждан Болгарии, почему их власти поддерживают Украину.

«У них (жителей Болгарии — прим. «Ленты.ру») появятся вопросы к своему руководству: почему оно наказывает тех, кто их спас, и поддерживает украинцев, которые поставили под угрозу их жизнь и здоровье», — заявила Захарова.

Представитель МИД также отметила, что украинские националисты удерживают иностранных граждан в заложниках, игнорируя нормы международного гуманитарного права.

Ранее 14 апреля силы Донецкой Народной Республики эвакуировали из порта Мариуполя 15 моряков, застрявших из-за боевых действий на одном из кораблей. Речь идет о морском судне «Царевна». Его экипаж состоял из 14 болгарских граждан и одного украинца. В ДНР заявили, что граждан Болгарии отправят на территорию России, откуда они смогут вернуться домой.

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Марк Успенский
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