Силы ДНР эвакуировали из мариупольского порта болгарских моряков

Народная милиция ДНР сообщила об эвакуации 14 болгарских моряков из порта Мариуполя

Силы Донецкой Народной Республики эвакуировали из порта Мариуполя 15 моряков, застрявших из-за боевых действий на одном из кораблей. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале пресс-службы Народной милиции ДНР.

Речь идет о морском судне «Царевна». Его экипаж состоял из 14 болгарских граждан и одного украинца. «На данный момент иностранные моряки находятся в Донецке, власти республики оказали им всю необходимую поддержку, разместили в гостинице и обеспечили питанием», — говорится в сообщении.

Далее, как уверяют в пресс-службе, болгары отправятся на территорию России, откуда смогут уехать домой. Подробностей о пребывании моряков в зоне боев ведомство не приводит.

11 апреля стало известно об эвакуации из порта Мариуполя 47 украинских и российских моряков с трех кораблей. Экипаж судна под флагом России заявил о враждебном отношении со стороны националистического полка «Азов».