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Силы ДНР эвакуировали из мариупольского порта болгарских моряков

Народная милиция ДНР сообщила об эвакуации 14 болгарских моряков из порта Мариуполя

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Силы Донецкой Народной Республики эвакуировали из порта Мариуполя 15 моряков, застрявших из-за боевых действий на одном из кораблей. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале пресс-службы Народной милиции ДНР.

Речь идет о морском судне «Царевна». Его экипаж состоял из 14 болгарских граждан и одного украинца. «На данный момент иностранные моряки находятся в Донецке, власти республики оказали им всю необходимую поддержку, разместили в гостинице и обеспечили питанием», — говорится в сообщении.

Далее, как уверяют в пресс-службе, болгары отправятся на территорию России, откуда смогут уехать домой. Подробностей о пребывании моряков в зоне боев ведомство не приводит.

11 апреля стало известно об эвакуации из порта Мариуполя 47 украинских и российских моряков с трех кораблей. Экипаж судна под флагом России заявил о враждебном отношении со стороны националистического полка «Азов».

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Алевтина Запольская
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