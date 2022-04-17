Объяснены причины увеличения количества нарушений мигрантами

Аналитик Поставнин счел возможным ужесточение миграционного законодательства

Количество нарушений среди мигрантов с начала 2022 года увеличилось из-за истечения срока действия временных правил для приезжих. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

Число нарушений правил въезда в страну и режима пребывания резко увеличилось более чем на 114 процентов по причине отмены с 31 декабря 2021 года специальных правил, введенных из-за коронавируса, объяснил специалист.

«31 декабря прошлого года завершился льготный режим, когда мигрантов не привлекали за нарушение режима въезда и пребывания. А сейчас сотрудники правоохранительных органов опять приступили к выполнению своих функций», — сказал он.

Человек здесь пребывает без миграционного учета, человек работает без патента, человек нарушил сроки пребывания или получения документов. Это минимальные, не несущие в себе никакой опасности для общества, нарушения. Это то же самое, что для нас перейти дорогу в неположенном месте Вячеслав Поставнин руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов

Во время действия специального режима иностранцам разрешалось урегулировать свой правовой статус без выезда из России. Теперь за работу без разрешения нарушителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, а также выдворение из страны с последующим запретом на въезд. По мнению Поставнина, закон может быть ужесточен еще сильнее.

«Сказать, что стали больше нарушать — ничего подобного. Возможно, в это вкладывали еще какой-то смысл, чтобы ужесточить порядок. Если говорят об увлечении нарушений, вероятно, речь будет идти об ужесточении, о введении новых правил, регулирующих миграционные потоки. Объективные причины можно выдать за субъективные и продвинуть какие-то нововведения в законодательстве. Все эти ужесточения приводят, к сожалению, только к одному — к увеличению коррупции», — считает он.

Как сообщили в МВД России, за первые два месяца проверок с начала 2022 года больше всего нарушений были связаны с несоблюдением правил въезда в Россию и незаконной трудовой деятельностью.

