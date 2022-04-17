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Диетолог назвал главную ошибку при похудении

Диетолог Калинчев посоветовал желающим сбросить вес начать с изменения рациона питания

Фото: Unsplash

Человеку, желающему сбросить вес, нужно начать с коррекции питания, поскольку это является главным фактором в похудении. Об этом заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU.

Специалист отметил, что успех в похудении на 70-80 процентов зависит от правильного питания человека, а на 20-30 — от физических нагрузок. Калинчев пояснил, что у худеющих после тренировки улучшается аппетит. В случае, если питание не скорректировано, это может привести к перееданию.

Диетолог также дал совет, как изменить рацион при похудении. Универсальным правилом он назвал исключение простых углеводов и сладкого. Вместо них он рекомендовал ввести в рацион сложные углеводы, при этом употреблять их следует до четырех часов дня, подчеркнул Калинчев.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль и врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев сообщили, что причинами ожирения являются малоподвижный образ жизни, большое количество углеводов и бодипозитив.

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Ксения Назарова
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