В МИД заявили о рисках непреднамеренных столкновений с НАТО в Арктике

В МИД России предупредили о рисках непреднамеренных столкновений с силами НАТО в Арктике

Между Россией и силами НАТО могут произойти непреднамеренные столкновения в Арктике на фоне вовлечения неарктических государств Североатлантического альянса в военную активность в регионе. О подобных рисках предупредил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Его слова в воскресенье, 17 апреля, приводит ТАСС.

«Возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые, помимо рисков безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме», — заявил дипломат.

Он заметил, что такое положение дел вызывает серьезную обеспокоенность со стороны Москвы.

В марте сообщалось, что США решают вопрос об усилении своего военного присутствия в Арктике. Как уточнил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, в будущем возможно создание «бригады арктического типа», которая обладала бы навыками и опытом службы в холодных условиях, маневренностью.