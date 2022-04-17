Российские военные призвали боевиков в Мариуполе сложить оружие

ВС России призвали боевиков и наемников в Мариуполе сложить оружие с 6:00 17 апреля

Вооруженные силы (ВС) России призвали украинских боевиков и иностранным наемникам, заблокированным в Мариуполе, с 06:00 по Москве воскресенья, 17 апреля, прекратить боевые действия и сложить оружие, им гарантируется сохранение жизни. Об этом говорится в распространенном Минобороны России заявлении.

Для реализации этой гуманитарной операции предлагается с 05:00 по московскому времени установить непрерывную связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией; с 05:30 объявить «режим полной тишины»; в 06:00 обе стороны должны поднять флаги: с российские военные — красные, украинская сторона — белые по всему периметру «Азовстали».

Кроме того, факт готовности к введению режима тишины предлагается подтвердить по всем каналам связи. С 06:00 до 13:00 по Москве алгоритмом предусмотрен выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов.

Минобороны России назвало безвыходным положение боевиков «Азова», заблокированных в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь». Российские военные сообщили, что боевики требуют от Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен, однако власти запрещают это делать и угрожают расстрелами по условиям «военного времени».

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от ВСУ. Он уточнил, что в городе больше не осталось боевиков «Азова» и иностранных наемников. Остатки украинской группировки, по его словам, заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь».