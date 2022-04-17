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Дочь маршала Жукова отреагировала на снос памятника отцу в Харькове

Дочь маршала Жукова Мария заметила, что на Украине много лет «ведется война» с ее отцом

Фото: РИА Новости

Младшая дочь маршала Советского Союза Георгия Жукова Мария отреагировала на информацию о сносе памятника отцу в Харькове. Она сообщила, что не удивилась этой новости. Ее слова передает «Российская газета».

«Ах, какая доблесть — с памятниками воевать!» — сказала женщина, заметив, что на Украине уже много лет «ведется война» с ее родителем.

«Лет 15 назад мне рассказывали ветераны из Харькова, как они пытались воевать с клеветой на него, но нигде им не давали слова. Националистам на Украине надо выкорчевать любое упоминание о том, кто разгромил фашистов...» — считает Мария Жукова. Дочь маршала понадеялась, что позже русские восстановят монумент.

О демонтаже памятника Жукову в Харькове стало известно ранее 17 апреля. Как сообщала глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, около 11 утра к монументу подъехали два автомобиля с военными, которые сняли бюст и вывезли его с территории района.

Уточняется, что снесли памятник боевики организации «Кракен», которая входит в украинское формирование «Азов».

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Варвара Кошечкина
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