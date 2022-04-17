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Володин уличил Зеленского в желании выиграть время

Володин заявил, что Зеленский хочет выиграть время, обращаясь к НАТО за военной помощью
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать с Россией отказ от вступления в НАТО и Крым, уличил того в желании выиграть время, поскольку он одновременно обращается к НАТО за военной помощью. Об этом спикер нижней палаты российского парламента написал в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что Зеленский так же говорил до переговоров в Турции, когда российские военные стояли под Киевом. По его словам, Россия сократила активность на этом направлении, отвела войска. «После чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации. Киев отказался от взятых на себя обязательств. Сегодня предлагается тот же сценарий», — написал он.

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Спикер Госдумы видит причину этого в том, что Украина «хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью». Также Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский должен незамедлительно отвести войска из республик Донбасса, признать Крым российским и установить внеблоковый статус Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью сетевым СМИ республики заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после прекращения военных действий и вывода российских войск территории. Он также сказал, что для урегулирования конфликта на фоне спецоперации России ему потребуется больше чем одна встреча с руководством РФ из-за ряда накопившихся вопросов.

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Марина Совина
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