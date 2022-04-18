Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Кипр смягчил правила въезда для привитых туристов

Власти Кипра с 18 апреля отменили обязательную сдачу ПЦР-теста для привитых туристов

Фото: Pixabay

Власти Кипра смягчили правила въезда для привитых иностранных путешественников, в том числе для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что с 18 апреля в стране отказались от классификации государств по их эпидемиологической ситуации. Также отменяется обязанность туристов, прибывающих в аэропорты Ларнаки и Пафоса, оформлять специальный пропуск CyprusFlightPass и сдавать за свой счет обязательный ПЦР-тест.

Материалы по теме:
Русская речь и военные базы Как россиянин отправился на Кипр в разгар пандемии
Русская речь и военные базыКак россиянин отправился на Кипр в разгар пандемии
23 апреля 2021
«Где еще остались такие цены?» Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
«Где еще остались такие цены?»Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
2 сентября 2021

Теперь въезжающие в страну иностранцы обязаны иметь при себе только действующий сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном заболевании. Кипр признает два российских препарата — «Спутник V» и «Спутник Light».

Непривитые путешественники по-прежнему должны предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета, а также результаты ПЦР- или экспресс-теста, сделанного за 24 часа до отправления.

Отмечается, что решение об ослаблении мер было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки на Кипре.

Ранее сообщалось, что власти Греции также отменили большинство антиковидных мер для местных жителей и иностранных туристов. Так, с 1 мая по 31 августа отдыхающим не придется предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19 при входе в бары, рестораны и другие предприятия общественного питания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
ЦБ рассказал о последствиях санкций для России
Внук Алисы Фрейндлих назвал главное отличие москвичей от петербуржцев
В отношении убившего спасателя пенсионера возбудили новое дело
В Турции рассказали про ход мирных переговоров с участием Москвы и Киева
Назван любимый продукт долгожителей со всего мира
Москвичам пообещали потепление
В ДНР рассказали о попытках украинцев вырваться из окружения в Мариуполе
Губерниев осудил Вяльбе за слова о звездной болезни олимпийской чемпионки
Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак
Раскрыто воздействие психических заболеваний на эффект вакцинации от COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.