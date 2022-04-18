Кипр смягчил правила въезда для привитых туристов

Власти Кипра с 18 апреля отменили обязательную сдачу ПЦР-теста для привитых туристов

Власти Кипра смягчили правила въезда для привитых иностранных путешественников, в том числе для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что с 18 апреля в стране отказались от классификации государств по их эпидемиологической ситуации. Также отменяется обязанность туристов, прибывающих в аэропорты Ларнаки и Пафоса, оформлять специальный пропуск CyprusFlightPass и сдавать за свой счет обязательный ПЦР-тест.

Теперь въезжающие в страну иностранцы обязаны иметь при себе только действующий сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном заболевании. Кипр признает два российских препарата — «Спутник V» и «Спутник Light».

Непривитые путешественники по-прежнему должны предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета, а также результаты ПЦР- или экспресс-теста, сделанного за 24 часа до отправления.

Отмечается, что решение об ослаблении мер было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки на Кипре.

Ранее сообщалось, что власти Греции также отменили большинство антиковидных мер для местных жителей и иностранных туристов. Так, с 1 мая по 31 августа отдыхающим не придется предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19 при входе в бары, рестораны и другие предприятия общественного питания.