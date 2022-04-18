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Россиянин на BMW пережил таран «Газели», удар в столб, взрыв и попал на видео

В Краснодаре водитель BMW на огромной скорости протаранил «Газель» на перекрестке и выжил

В Краснодаре россиянин на BMW на огромной скорости протаранил «Газель» на перекрестке. Видео столкновения публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что после столкновения BMW еще несколько метров провозит на своей крыше «Газель», у которой от удара отлетел кузов. После этого легковая машина врезается в дорожный столб, происходит небольшой взрыв.

По данным канала, аварию пережили оба водителя. Предварительно, 41-летний владелец BMW был пьян.

Ранее трассе М-4 «Дон» в Ростовской области бензовоз загорелся после столкновения с самосвалом, очевидцы сняли место происшествия на видео.

Константин Лысяков
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