В МИД Франции отказались называть события на Украине геноцидом

Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон отказался называть события на Украине геноцидом

События на Украине требуют точной правовой оценки, называть их геноцидом не является правильным решением, заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире Sud Radio.

Госсекретарь отказался называть происходящее на Украине геноцидом. «Нет, это не совсем так. Даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, нужно применять точные термины», — призвал дипломат в ответ на вопрос о правовой оценке действий российских войск на Украине.

Ранее стало известно, что данные американской разведки не подтвердили заявления президента США Джо Байдена о «геноциде» на Украине. Сообщается, что имеющиеся доклады спецслужб не поддерживают определение ситуации на Украине как геноцида, поскольку, по словам одного из источников в разведке, геноцид предполагает наличие цели уничтожения этнической группы или нации, а этого не наблюдается. Два сотрудника Госдепа США также отметили, что слова Байдена затрудняют их работу по вынесению непредвзятых оценок происходящего.

Впервые такую формулировку использовал президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью «Би-би-си».