Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД Франции отказались называть события на Украине геноцидом

Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон отказался называть события на Украине геноцидом
Клеман Бон

Клеман Бон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

События на Украине требуют точной правовой оценки, называть их геноцидом не является правильным решением, заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире Sud Radio.

Госсекретарь отказался называть происходящее на Украине геноцидом. «Нет, это не совсем так. Даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, нужно применять точные термины», — призвал дипломат в ответ на вопрос о правовой оценке действий российских войск на Украине.

Ранее стало известно, что данные американской разведки не подтвердили заявления президента США Джо Байдена о «геноциде» на Украине. Сообщается, что имеющиеся доклады спецслужб не поддерживают определение ситуации на Украине как геноцида, поскольку, по словам одного из источников в разведке, геноцид предполагает наличие цели уничтожения этнической группы или нации, а этого не наблюдается. Два сотрудника Госдепа США также отметили, что слова Байдена затрудняют их работу по вынесению непредвзятых оценок происходящего.

Впервые такую формулировку использовал президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью «Би-би-си».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
ЦБ рассказал о последствиях санкций для России
Внук Алисы Фрейндлих назвал главное отличие москвичей от петербуржцев
В отношении убившего спасателя пенсионера возбудили новое дело
В Турции рассказали про ход мирных переговоров с участием Москвы и Киева
Назван любимый продукт долгожителей со всего мира
Москвичам пообещали потепление
В ДНР рассказали о попытках украинцев вырваться из окружения в Мариуполе
Губерниев осудил Вяльбе за слова о звездной болезни олимпийской чемпионки
Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак
Раскрыто воздействие психических заболеваний на эффект вакцинации от COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.