В МИД Франции отказались называть события на Украине геноцидом
События на Украине требуют точной правовой оценки, называть их геноцидом не является правильным решением, заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире Sud Radio.
Госсекретарь отказался называть происходящее на Украине геноцидом. «Нет, это не совсем так. Даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, нужно применять точные термины», — призвал дипломат в ответ на вопрос о правовой оценке действий российских войск на Украине.
Ранее стало известно, что данные американской разведки не подтвердили заявления президента США Джо Байдена о «геноциде» на Украине. Сообщается, что имеющиеся доклады спецслужб не поддерживают определение ситуации на Украине как геноцида, поскольку, по словам одного из источников в разведке, геноцид предполагает наличие цели уничтожения этнической группы или нации, а этого не наблюдается. Два сотрудника Госдепа США также отметили, что слова Байдена затрудняют их работу по вынесению непредвзятых оценок происходящего.
Впервые такую формулировку использовал президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью «Би-би-си».