Данные разведки США не подтвердили слова Байдена о «геноциде» на Украине

NBC News: разведка США не подтверждает слова президента Байдена о «геноциде» на Украине

Данные американской разведки не подтверждают заявления президента США Джо Байдена о «геноциде» на Украине, передает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных чиновников.

Сообщается, что имеющиеся доклады спецслужб не поддерживают определение ситуации на Украине как «геноцида», поскольку, по словам одного из источников в разведке, геноцид предполагает наличие цели уничтожения этнической группы или нации, а этого не наблюдается. Два сотрудника Госдепа США также отметили, что слова Байдена затрудняют их работу по вынесению непредвзятых оценок происходящего. Кроме того, вопрос о том, как квалифицировать действия России, активно обсуждался в Белом доме после событий в украинском городе Буча, заявляет NBC News. Источники телеканала рассказали, что американский президент начал называть происходящее на Украине «геноцидом» в частном порядке, но никто не ожидал, что он сделает это публично, в речи об инфляции в штате Айова.

В Кремле заявления американского лидера называют неприемлемыми. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также напомнил, что Вашингтон в новой и новейшей истории совершал «известные деяния».

Позиция Запада

Ранее в ходе визита в штат Айова Байден прокомментировал ситуацию с подорожанием топлива в стране. «Ваш семейный бюджет и способность наполнить баки бензином — ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли он геноцид за полмира отсюда», — заявил он. При этом глава государства не стал напрямую называть конкретные фамилии или страны, однако позднее в той же речи отметил, что дал указание ежедневно высвобождать один миллион баррелей нефти из стратегических резервов США, чтобы побороть «спровоцированный Путиным» скачок цен на бензин.

После этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд поддержала слова американского лидера. Она заявила, что Вашингтон вполне может признать действия России на Украине «геноцидом».

Я могу спрогнозировать, что мы с высокой вероятностью в конечном счете обнаружим то, о чем говорил президент [США Джо] Байден. Потому что то, что происходит на земле — это не случайность Виктория Нуланд заместитель госсекретаря США

Впервые такую формулировку использовал президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью Би-би-си. «И они это делали нарочно. Это их политика. Поэтому мы и говорим, что это не война, это геноцид. Вот поэтому мы так и говорим», — заявил лидер государства. Бывший президент США Дональд Трамп поддержал его позицию. «То, что происходит на Украине, — это геноцид», — заявил Трамп. Он также добавил, что Россия не начала военную спецоперацию на Украине в ходе его президентского срока, поскольку благодаря его усилиям у Вашингтона есть «самое мощное и боеспособное ядерное оружие в мире».

Европейские лидеры высказываются более осторожно. Так, президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть геноцидом действия Вооруженных сил России (ВС РФ) на Украине и заявил, что русские и украинцы — это братские народы. «У слов есть значения. Нужно быть осторожным, потому что моя роль — принести мир или как минимум остановить эту войну», — объяснил он.

Кандидат в президенты Франции, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен также не признала события геноцидом. «Геноцид — юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам», — высказалась она.

Сужение возможностей для переговоров

14 апреля Зеленский заявил, что события в Буче сузили возможности для переговоров с Москвой. «Буча способствует снижению [возможностей для мирных переговоров]», — заявил он, отметив, что «дело не во мне, а в России». Кроме того, лидер отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его связей с Москвой. В качестве министра иностранных дел лидер ФРГ он поддерживал контакты с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также выступал за строительство российского газопровода «Северный поток-2».

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко также заявил, что переговоры двух стран вернулись в тупиковую ситуацию. По его словам, украинская сторона отошла от договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Путин пояснил, что 29 марта делегации вышли на определенный уровень договоренностей. Они заключались в том, что гарантии безопасности для Украины не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. «Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле», — сообщил российский лидер.

В начале апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. В сети появилась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян.

В России назвали кадры фейком и запросили созвать заседание Совбеза ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов». Позже стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях российских военных в Буче.

