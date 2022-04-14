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Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией

Зеленский заявил о сужении возможности переговоров с Россией о мире после событий в Буче

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Буче сузили возможности для переговоров с Москвой. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си», передает ТАСС.

«Буча способствует снижению [возможностей для мирных переговоров]», — заявил Зеленский. Он отметил, что дело «не во мне, а в России».

Ранее украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. В сети появилась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян.

В России назвали кадры фейком и запросили созвать заседание Совбеза ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов» в городе Буче.

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Алиса Реброва
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