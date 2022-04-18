В Латвии пройдут маневры с участием НАТО

В Латвии с 18 апреля до 27 мая пройдет весенний этап учений «Namejs 2022» с участием НАТО

Во всех регионах Латвии с 18 апреля до 27 мая пройдет весенний этап военных учений «Namejs 2022» с участием подразделений НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Цель маневров — улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач. В Латвию прибудут воинские части из США, Великобритании, Польши и других стран. Общее число иностранных военнослужащих, участвующих в учениях, составит около трех тысяч человек.

В середине марта президент Латвии Эгилс Левитс выступил за то, чтобы американские военные на постоянной основе присутствовали в Польше и Прибалтике. По его словам, это стало бы ответом на идеи России об агрессивных действиях за пределами Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он заявил, что цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.