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В США заявили о применении кассетных боеприпасов украинскими военными

New York Times подтвердила применение кассетных боеприпасов ВСУ под Харьковом

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Украинские военные при обстреле расположенного в Харьковской области села Гусаровка могли использовать кассетные боеприпасы. К такому выводу пришли журналисты издания The New York Times.

Согласно данным издания, контроль над населенным пунктом украинской стороной был потерян в конце февраля. Приехавшие в село журналисты из США изучили остатки ракеты и пришли к выводу, что перед ними — кассетный боеприпас для системы залпового огня «Ураган». «Судя по свидетельствам, изученным NYT во время посещения данной территории, весьма вероятно, что он был выпущен украинскими военными, которые пытались вернуть эту территорию», — отметили авторы статьи.

Упомянутый обстрел произошел 6 или 7 марта. Ракета приземлилась близ жилого дома, тогда никто не пострадал. NYT указывает, что представители ВСУ и Минобороны пока никак не прокомментировали сообщение об использовании кассетных боеприпасов.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении ракетами «Искандер» складов ВСУ с оружием. По данным ведомства, уничтожены четыре склада с оружием и украинской военной техникой, а также три района сосредоточения личного состава у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.

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Варвара Кошечкина
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