Полянский назвал вопиющими факты шпионажа сотрудников ОБСЕ в Донбассе

Дипломат Дмитрий Полянский назвал факты шпионажа сотрудников ОБСЕ в Донбассе вопиющими

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал вопиющими факты шпионажа сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе. Его слова в эфире телеканала «Соловьев LIVE» передает ТАСС.

По словам дипломата, скандал со Специальной мониторинговой миссией (СММ ОБСЕ) «еще разгорается». «Наши коллеги-журналисты все это дело раскопали, надо, конечно, детали еще посмотреть, но то, что я видел, это, конечно, вопиющая вещь», — заявил он.

Полянский подчеркнул, что «ему сложно даже себе представить», что шпионажем занималась «международная организация, тем более у которой есть мандат».

15 апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила в отношении нескольких сотрудников СММ ОБСЕ уголовное дело по факту шпионажа.