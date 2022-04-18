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США захотели поднять «цену» для России за проведение спецоперации

Представитель Госдепа Прайс заявил о планах ввести дополнительные санкции против России

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон намерен увеличить для России «цену» за проведение специальной военной операции на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Он подтвердил готовность американских властей продолжать наращивать финансовые санкции и другие экономические меры против России. Прайс пояснил, что Вашингтон планирует делать это до тех пор, пока «Москва не прекратит кампанию против Украины». «Мы этого еще не видели, и продолжим поднимать цену», — сказал представитель Госдепа.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.

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Ксения Назарова
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