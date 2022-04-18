Президент Таджикистана призвал к скорейшим переговорам с Киргизией по границе

Рахмон заявил о заинтересованности в переговорах с Киргизией по демаркации границы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал к скорейшим переговорам с властями Киргизии по вопросу о границе, передает «Интерфакс».

«Другого пути нет. Правительство Таджикистана заинтересовано в скорейшем проведении переговоров по демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызской Республикой», — сказал Рахмон на встрече с руководством и жителями приграничного города Исфары.

При этом он заявил, что демаркация — очень сложный процесс, который потребует много времени и усилий. Рахмон добавил, что Душанбе и Бишкек с 2002 года ведут переговоры в рамках межправительственной комиссии.

На границе Киргизии и Таджикистана регулярно случаются перестрелки и другие инциденты с участием военнослужащих. В апреле 2021 года там вспыхнули полномасштабные бои из-за спора вокруг водораспределительного пункта. Десятки людей погибли, сотни пострадали.

Последнее обострение случилось в середине апреля 2022 года. Погранслужба Киргизии заявила о минометном обстреле села таджикской стороной.