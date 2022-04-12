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В Киргизии заявили о минометном обстреле села Таджикистаном

Погранслужба Киргизии заявила о минометном обстреле села таджикской стороной
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии заявила о минометном обстреле киргизского села таджикской стороной. Об этом сообщает «Интерфакс».

За последние сутки на границе республик произошло две перестрелки. По данным погранслужбы, в результате первой огнестрельное ранение получил один киргизский военнослужащий.

«Около 21:17 в ходе переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистана прибывшие на место инцидента в качестве усиления таджикские пограничники открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Киргизии», — рассказали в ведомстве.

По данным погранслужбы, завязалась вторая перестрелка, которая длилась около 30 минут. Кроме того, таджикская сторона начала обстреливать киргизское село Достук из минометов.

В марте Киргизия и Таджикистан договорились не допускать в будущем провокаций на общем участке границы. Предыдущий вооруженный конфликт между пограничниками двух республик произошел 11 марта.

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Алиса Реброва
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