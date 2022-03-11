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Киргизские и таджиские пограничники договорились о недопущении провокаций

Пограничники Киргизии и Таджикистана договорились о недопущении провокаций на границе

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Киргизия и Таджикистан договорились не допускать в будущем провокаций на общем участке границы. Об этом сообщает Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что, по данным киргизской стороны, перестрелка между пограничниками в ночь на 11 марта была спровоцирована военнослужащими Погранвойск ГКНБ Таджикистана, которые закидывали камнями автомобили граждан Киргизии на участке дороги между Баткеном и Исфарой в местности Эки-Таш. Таджикская сторона в свою очередь опровергла причастность ее военных к забрасыванию машин камнями и заверила, что этим занимались неизвестные граждане.

Пограничники обеих республик договорились осуществлять охрану рубежей штатными нарядами. Отмечается, что в текущий момент обстановка на границе Киргизии и Таджикистана характеризуется как стабильная.

О перестрелке на киргизско-таджикском кордоне также сообщалось в пятницу, 10 марта. По данным Погранслужбы ГКНБ Киргизии, инцидент произошел в Баткенском районе из-за конфликта между пограничниками обеих республик. После этого представители Бишкека и Душанбе договорились отвести вооруженные силы от общего участка границы.

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Георгий Нестеров
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