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Киргизия и Таджикистан отвели военных от границы

Представители Бишкека и Душанбе отвели военных после перестрелки на границе

Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Представители Бишкека и Душанбе договорились отвести вооруженные силы от общего участка границы, где 10 марта произошла перестрелка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу Госкомитета безопасности Киргизии.

«Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана договорились о возвращении в пункты постоянной дислокации сил, средств и техники», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, стороны договорились провести расследование случившегося. Военные отчитаются о его предварительных итогах в субботу, 12 марта.

Перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла утром 10 марта. Предположительно, таджикский пограничный отряд изменил привычный маршрут патрулирования, вышел на новый рубеж охраны и потребовал от киргизских коллег покинуть участок. Бой продолжался около десяти минут.

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Алевтина Запольская
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