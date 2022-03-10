Киргизия и Таджикистан отвели военных от границы

Представители Бишкека и Душанбе отвели военных после перестрелки на границе

Представители Бишкека и Душанбе договорились отвести вооруженные силы от общего участка границы, где 10 марта произошла перестрелка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу Госкомитета безопасности Киргизии.

«Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана договорились о возвращении в пункты постоянной дислокации сил, средств и техники», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, стороны договорились провести расследование случившегося. Военные отчитаются о его предварительных итогах в субботу, 12 марта.

Перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла утром 10 марта. Предположительно, таджикский пограничный отряд изменил привычный маршрут патрулирования, вышел на новый рубеж охраны и потребовал от киргизских коллег покинуть участок. Бой продолжался около десяти минут.