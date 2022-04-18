Названы самые популярные виды мошенничества в интернете

Зампред правления Сбера назвал фальшивые магазины популярным мошенничеством в сети

Зампред правления Сбера Станислав Кузнецов назвал самые популярные виды мошенничества в интернете. О наиболее распространенных схемах, которые используют злоумышленники в сети, он рассказал в разговоре с РИА Новости.

По словам Кузнецова, ключевые схемы мошенников в интернете — это обман в онлайн-торговле и фальшивые онлайн-магазины. «Специфика обмана на торговых площадках заключается в том, что клиент не видит, с кем осуществляется сделка, и не может проверить товар. Этим и пользуются мошенники, выступая в качестве продавца или покупателя», — объяснил он. Специалист подчеркнул, что хотя подобные платформы дают пользователям инструменты защиты и предупреждают о рисках, многие игнорируют эту информацию.

Кузнецов также отметил, что мошенники, обманывающие покупателей на торговых площадках, начали использовать новую схему обмана. Ранее они присылали жертве ссылку на фишинговый сайт, который собирал с обманутых покупателей данные банковской карты для списания денег, но в последнее время чаще используют схему, в которой жертва переводит им аванс за товар.

«В части обмана на торговых площадках достаточно понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Основные триггеры просты: низкая цена, создание у вас ощущения упущенной возможности, просьбы перевести аванс, уговоры перейти на общение в мессенджеры и затем — отправка ссылки на внешний сайт», — предупредил специалист. Он добавил, что злоумышленник при взаимодействии с жертвой может менять последовательность действий, переводить диалог в мессенджеры и торопить собеседника.

Говоря о фальшивых интернет-магазинах, эксперт уточнил, что подобные сайты создаются по шаблону и копируют дизайн оригинальных ресурсов, после чего активно продвигаются на онлайн-сервисах, которым юзеры доверяют. «В них (фальшивых магазинах — прим. «Ленты.ру») якобы можно дешево купить дефицитный товар. В поисках нужного предмета люди попадают на эти сайты, где "оформляют заказ" и теряют деньги», — заявил зампред правления Сбербанка. В связи с этим он посоветовал гражданам совершать покупки только в проверенных интернет-магазинах и внимательно изучать новый сайт или сервис перед его использованием.

Ранее представитель компании Group-IB Яков Кравцов предупредил о новой волне мошенничества, с которой могут столкнуться россияне. Эксперт предположил, что летом возникнет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов и туров.