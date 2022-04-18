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Названы способы сохранения молодости и сияния кожи лица

The Sun: ежедневное очищение, увлажнение и защита от солнца сохранят молодость кожи

Фото: Unsplash

Генеральный директор косметического бренда S'eau Prima Карен Хейс назвала шесть способов ухода за кожей, которые помогут сохранить ее молодость и сияние. Их приводит издание The Sun.

В первую очередь эксперт рекомендует постоянное применение хлорноватистой кислоты в качестве местного средства для лечения кожи. По ее словам, данное средство ускоряет заживление ран, уменьшает отечность, снимает воспаления и помогает предотвратить появление акне. «С помощью хлорноватистой кислоты мои гормональные прыщи стали меньше», — подчеркнула Хейс.

По информации издания, второе правило специалистки заключается в ежедневном очищении кожи лица. «Тщательное умывание нужно не только для того, что избавиться от макияжа. Оно также помогает предотвратить образование свободных радикалов, которые могут состарить кожу, разрушив естественный коллаген», — пояснила она.

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Помимо этого, Хейс призвала читателей использовать увлажняющее средство для лица, а также наносить солнцезащитный крем. «Сейчас риск повреждений от солнца увеличивается, и это имеет последствия не только для здоровья кожи, но и вашей красоты в целом», — уточнила собеседница издания.

Эксперт также посоветовала добавлять антиоксиданты в сыворотку или крем и включить многоэтапный уход в ежедневную рутину. Хейс считает, что данный процесс занимает не так много времени, как кажется. «Умойте лицо, распылите спрей, нанесите увлажняющую сыворотку, крем для глаз, бальзам для губ и завершите весь уход средством с SPF-защитой», — подытожила она.

Раннее в апреле дерматолог Адель раскрыла связь между маникюром и старением. Специалист посоветовала не использовать шеллак во время процедуры в салоне красоты, так как ультрафиолетовое излучение сушит кожу и провоцирует появление морщин.

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Мария Винар
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