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Сокуров поддержал идею Кончаловского о кастинге для «обычных людей»

Режиссер Сокуров поддержал идею Кончаловского задействовать непрофессиональных актеров
Александр Сокуров

Александр Сокуров . Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Российский кинорежиссер Александр Сокуров поддержал идею постановщика Андрея Кончаловского задействовать непрофессиональных актеров в съемках исторического проекта. Слова Сокурова приводит НСН.

«Никаких сложностей здесь нет. В кино это принято и широко распространено, поэтому я думаю, что это абсолютно нормальный прием. В театре — нет, а в кино возможно. В этом нет никакого эксперимента, это обычное для кино решение. Еще на заре кинематографа этим занимались, так делал [Сергей] Эйзенштейн, снимал людей профессиональных и непрофессиональных, и [Федерико] Феллини так снимал людей, в этом нет ничего оригинального», — заявил кинематографист.

Сокуров подчеркнул, что в кино важно найти «интересного человека», который сможет воплотить нужный образ. Однако, по его словам, это не является проблемой. «Все зависит от замысла: иногда сходства можно добиваться попаданием в характер исторического персонажа, а не внешним, портретным сходством. Это все зависит от того, какую задачу ставит конкретный режиссер перед собой», — подытожил режиссер.

Андрей Кончаловский ранее объявил кастинг в сериал о событиях начала XX века и о людях, которые «имели непосредственное отношение к Октябрьской революции». Постановщик призвал людей, которые обладают портретным сходством с историческими персонажами, оставить свою заявку.

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Сергей Равин
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