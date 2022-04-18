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США оставили Тайвань без техники и вооружения из-за Украины

Defence News: США задолжали Тайваню оборонные поставки на сумму 14 миллиардов долларов

Фото: Stephen Lam / Reuters

Логистические проблемы, связанные с пандемией COVID-19 и украинским кризисом, привели к задержкам в оборонных поставках техники для Тайваня со стороны США. Общая сумма контрактов на покупку вооружений, которую задолжал Вашингтон, составляет 14,2 миллиарда долларов. О проблемах военной помощи Тайбэю для сдерживания КНР сообщает издание Defence News.

«Нам нужно убедиться, что мы предоставляем Тайваню ту помощь, в которой они нуждаются. Очевидно, что мы оставили Украину в центре внимания — и это справедливо, — но нам лучше не забывать о Тайване, потому что действия КНР становятся все более и более провокационными», — резюмировал главный представитель Республиканской партии США в Азиатско-Тихоокеанском комитете Палаты представителей Конгресса.

В распоряжении издания оказалась сводная таблица, в которой указаны типы заказанных Тайванем вооружений. В него входят 66 истребителей F-16 (восемь миллиардов долларов), противокорабельные ракеты наземного базирования Harpoon Block II (2,37 миллиарда долларов), ракеты воздушного базирования SLAM-ER (на один миллиард долларов), услуги по замене устаревших ракетных систем Patriot, а также ПЗРК Stinger, несколько комплексов РСЗО и самоходные артиллерийские установки M109 Paladin.

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Представитель Тайваня в США Сяо Би-Ким призвала Вашингтон устранить задержки и доставить вооружение. По ее мнению, эта проблема может «подорвать способность Тайбэя к сдерживанию потенциального китайского вторжения» на остров.

Сотрудник республиканского комитета Палаты представителей по иностранным делам в беседе с Defence News заявил, что оборонная промышленность США связывает нынешние проблемы с нарушением цепочек поставок полупроводников и нехваткой персонала из-за COVID-19, поэтому Вашингтон не может справиться с своевременным производством заказанного вооружения и военной техники.

Ранее японский политолог Дзюн Китамура поделился мнением, что военно-промышленный комплекс США сильно обогащается на украинском конфликте, поэтому метод утверждения своей гегемонии чужой кровью будет и в дальнейшем активно тиражироваться Вашингтоном. По мнению эксперта, кризис на Украине, и, возможно, на Тайване — это «неплохие истории» для Вашингтона. Из-за продолжающейся на Украине специальной операции мир ожидает еще один конфликт — между Китаем и Тайванем, отметил Китамура.

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Дмитрий Сотак
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