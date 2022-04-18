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Названа минимальная цена квартиры в ОАЭ

Эксперты Emirates.Estate оценили самую дешевую квартиру в ОАЭ в 5,2 миллиона рублей

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

В апреле 2022 года самый дешевый объект жилой недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выставлен на продажу за 5,2 миллиона рублей, следует из материалов портала Emirates.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

По данным экспертов, в такую сумму оценили апартаменты площадью 42 квадратных метра, расположенные в городе Рас-эль-Хайма. Объект, предлагаемый по минимальной стоимости, будет передан новому владельцу в формате «под ключ».

Как отмечают в Emirates.Estate, по итогам первого квартала текущего года российский спрос на недвижимость в ОАЭ вырос более чем на 200 процентов по сравнению с показателем за тот же период 2021-го. Количество запросов на подбор объектов в этой стране специалисты называют рекордным за всю историю наблюдений.

Ранее стало известно, что весной 2022-го произошел резкий рост спроса среди россиян на зарубежную недвижимость. При этом интерес русскоязычных покупателей заграничной недвижимости сконцентрирован на доступных направлениях. Большинство кинулись скупать квадратные метры в Турции, Грузии и Болгарии, Египте, Таиланде, Индонезии и ОАЭ.

Нина Ташевская
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