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Кинокритик Шнейдеров назвал Вицина недооцененным артистом из-за фильмов Гайдая

Кинокритик Давид Шнейдеров назвал актера Вицина недооцененным из-за фильмов Леонида Гайдая

Фото: РИА Новости

Кинокритик Давид Шнейдеров назвал советского актера Георгия Вицина недооцененным артистом российского кино из-за фильмов Леонида Гайдая. Об этом пишет «Радио 1».

По мнению Шнейдерова, Вицин стал заложником комедийного амплуа. «К сожалению, фильмы режиссера Леонида Гайдая "Кавказская пленница" и "Операция "Ы" укрепили всеобщую убежденность в том, что Вицин исключительно комедийный актер. Он был актером блестящим, очень разнообразным, но абсолютно недооцененным», — отметил кинокритик.

В ходе радиопередачи первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов добавил, что у многих Вицин ассоциируется в первую очередь с картинами Гайдая. Он также выразил уверенность, что под маской его образа скрывалась глубокая и ранимая личность.

Ранее российский кинорежиссер Александр Сокуров поддержал идею постановщика Андрея Кончаловского задействовать непрофессиональных актеров в съемках исторического проекта. Сокуров подчеркнул, что в кино важно найти «интересного человека», который сможет воплотить нужный образ. Однако, по его словам, это не является проблемой.

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Сергей Равин
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