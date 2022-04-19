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В Приморье успешно прооперировали 102-летнюю пациентку

В Приморье медики провели успешную операцию 102-летней женщине с переломом шейки бедра

Фото: Артемовская городская больница

В Приморье медики провели успешную операцию 102-летней женщине. Соответствующую информацию публикует издание «РЕН-ТВ».

Согласно материалу, врачи-травматологи Артемовской городской больницы №1 успешно прооперировали пожилую пациентку Марию Карповну, которую доставили в медицинское учреждение с переломом шейки бедра. «Наш самый взрослый пациент чувствует себя хорошо и уже скоро будет выписан домой», — уточнила главный врач больницы Светлана Забудская.

Вместе с Марией Карповной в палате находятся и другие пенсионеры старше 90 лет. Отмечается, что опыт докторов и современное оборудование позволяют успешно выполнять различные хирургические вмешательства даже для самых взрослых пациентов.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах врачи спасли жизнь электрику из Судана, который прилетел в Россию, чтобы получить медицинскую помощь. Уточнялось, что Мохамед Аббас всю жизнь страдал от врожденного порока сердца, а именно отклонения митрального клапана, но в 2021 году его самочувствие начало резко ухудшаться. Местные доктора не смогли помочь мужчине, поэтому ради хирургического вмешательства он отправился из Африки в Татарстан.

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Майя Пономаренко
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