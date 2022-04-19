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Создателя ОПГ осудили за похищение людей под видом лечения от алкоголизма

В Башкирии члена ОПГ осудили на 3 года за удержание пациентов в реабилитационном центре

Фото: Globallookpress.com

В Башкирии одного из создателей ОПГ осудили на три года за похищение людей и незаконное удержание их в реабилитационном центре. Об этом во вторник, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, в апреле 2019 года 40-летний подсудимый и семь его соучастников ради получения прибыли создали реабилитационный центр «Сохрани себя» и стали предлагать услуги по избавлению от алкогольной и наркотической зависимости. Стоимость лечения варьировалась от 30 до 60 тысяч в месяц. В качестве помещения центра злоумышленники арендовали три коттеджа в Чимшинском и Уфимском районах, после чего периодически меняли локацию центра в целях конспирации.

В центре пациентам запрещали общаться с родными и друзьями и покидать территорию учреждения. В помещениях были установлены металлические решетки, на дверях в комнатах не было ручек, территория двора была огорожена высоким забором, калитка и входные двери дома запирались на замки, телефоны также были под запретом. К постояльцам постоянно применялись меры психологического и физического воздействия, также им без назначения врача давали транквилизаторы.

В марте 2020 года члены ОПГ были задержаны, а незаконно удерживаемых пациентов освободили. Свою вину в содеянном признали четверо из восьми фигурантов. Дела в отношении остальных фигурантов в настоящее время рассматриваются в суде.

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Елизавета Новикова
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