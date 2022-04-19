Черногория извинилась за ошибочный пост о разрыве дипотношений с Россией

МИД Черногории извинился за ошибочный пост в Twitter о разрыве дипотношений с Россией

МИД Черногории извинился за ошибочное сообщение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом рассказали в российском посольстве в Черногории, передает РИА Новости.

В диппредставительстве потребовали разъяснить ситуацию с постом в соцсетях черногорского внешнеполитического ведомства. В МИД Черногории заявили, что сообщение о разрыве дипломатических отношений с Россией было ошибочно добавлено в список утвержденных правительством решений.

18 апреля МИД Черногории опубликовал в Twitter заявление министра Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией и спустя несколько часов удалил сообщение. В твите сообщалось, что Черногория вводит полный или частичный разрыв экономических и дипотношений, а также ограничение въезда в Черногорию.