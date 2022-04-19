Российский фондовый рынок открылся снижением
Российский фондовый рынок открыл сессию 19 апреля снижением показателей, свидетельствуют данные Московской биржи. Главный индекс площадки на момент публикации опустился на 0,82 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 2321,92 пункта.
Лидерами роста стали акции «Детского мира» (плюс 2,7 процента), депозитарные расписки на бумаги VK (плюс 1,66 процента), а также акции золотодобывающей компании Petropavlovsk (плюс 1,55 процента).
Лидерами падения стали депозитарные расписки головной структуры Тинькофф банка TCS Group (минус 3,16 процента), энергетического холдинга En+ (минус 2,72 процента) и акции «Аэрофлота» (минус 2,04 процента).
Доллар на момент публикации торговался по 79,24 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 0,59 рубля, или 0,7 процента. Курс евро равнялся 83,17 рубля. Снижение составило 0,42 рубля, или 0,5 процента.