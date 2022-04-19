Российский фондовый рынок открылся снижением

Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский фондовый рынок открыл сессию 19 апреля снижением показателей, свидетельствуют данные Московской биржи. Главный индекс площадки на момент публикации опустился на 0,82 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 2321,92 пункта.

Лидерами роста стали акции «Детского мира» (плюс 2,7 процента), депозитарные расписки на бумаги VK (плюс 1,66 процента), а также акции золотодобывающей компании Petropavlovsk (плюс 1,55 процента).

Лидерами падения стали депозитарные расписки головной структуры Тинькофф банка TCS Group (минус 3,16 процента), энергетического холдинга En+ (минус 2,72 процента) и акции «Аэрофлота» (минус 2,04 процента).

Доллар на момент публикации торговался по 79,24 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 0,59 рубля, или 0,7 процента. Курс евро равнялся 83,17 рубля. Снижение составило 0,42 рубля, или 0,5 процента.