Названо количество погибших при взрывах в Кабуле

Aamaj News: в результате нескольких взрывов в Кабуле погибли 25 человек

В результате нескольких взрывов в западной части Кабула погибли 25 человек, сообщает местное агентство Aamaj News.

По данным агентства, наибольшее количество погибших и пострадавших отмечается вблизи школы имени Абдула Рахима, возле которой произошла серия из двух взрывов. Также сообщается об еще одном взрыве около школы «Мумтаз».

Журналисты на месте происшествия отмечают, что представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) не позволяют СМИ оперативно освещать инцидент. Репортеры Aamaj News назвали поведение талибов «грубым», у нескольких были изъяты камеры и оборудование.

Ранее стало известно, что на территории двух образовательных учреждений в западной части Кабула прогремела серия взрывов, их причина пока не установлена. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, место взрыва оцепили талибы.

