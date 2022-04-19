Латвия ввела режим энергетического кризиса до конца года

Латвия объявила режим энергокризиса до конца года из-за ситуации с нефтепродуктами

Власти Латвии ввели режим энергетического кризиса из-за ситуации с нефтепродуктами. Он будет действовать до конца 2022 года, пишет агентство LETA со ссылкой на распоряжение правительства.

«Разрешается выпустить на рынок нефтепродукты из резервов, держатели запасов обязаны подготовить их к выпуску», — отмечается в сообщении. Контролировать ситуацию в этой сфере будет государственный кризисный центр по энергетике. Полиция и служба государственных доходов проследят, чтобы нефтепродукты не вывозились из страны.

14 апреля правительство согласилось с тем, что розничные продавцы топлива и поставщики критически важных услуг могут закупать топливо из государственных резервов. По данным агентства, у государства есть запасы нефти, позволяющие национальной экономике функционировать в течение 90 дней.

В марте президент Латвии Эгилс Левитс отметил, что страна импортирует около десяти процентов потребляемой нефти из России, но намерена заменить ее поставками из других стран.

Ранее Левитс признал, что Латвии необходимо отказаться от импорта российских энергоносителей. По его словам, Рига готова заплатить такую цену за независимость.