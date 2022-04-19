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Девушка несколько месяцев умывалась только водой и удивилась результату

Редактор портала Hypebae опробовала лайфхак для кожи из TikTok и удивилась результату

Фото: Jernej Graj / Unsplash

Редактор портала Hypebae опробовала лайфхак для восстановления кожи из TikTok и удивилась полученным результатам. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка рассказала, что раньше умывалась два раза в день различными уходовыми средствами, думая, что таким образом улучшает состояние кожи. «Только через год я поняла, что таким образом лишила свою кожу защитного барьера», — поделилась автор материала.

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По словам девушки, она натолкнулась на лайфхак в TikTok у блогерши Авы из Кореи. В видео инфлюэнсер объяснила, что давно отказалась от очищающих гелей и пенок. Вместо этого ежедневно утром и вечером она умывается только водой. «Данный метод считается самым безопасным для кожи. Обычная вода из-под крана поможет вернуть лицу былую свежесть и сияние», — пояснила блогерша. Сотрудник Hypebae рассказала читателям издания, что умывается по такой же схеме в течение нескольких месяцев. Женщина заверила, что осталась довольна состоянием своей кожи. «Утром я умываюсь водой. После чего наношу тоник, сыворотку, увлажняющий и солнцезащитный крем», — заключила она.

Раннее в апреле американская блогерша Таня Вардин рассказала о важности пилинга кожи головы перед каждым мытьем волос. Девушка отметила, что данная процедура стимулирует их рост и сохраняет чистыми на долгое время, а также сокращает выпадение.

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Мария Винар
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