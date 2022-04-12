Блогерша раскрыла простой способ избавиться от выпадения волос

TikTok-блогерша Таня Вардин рассказала, что пилинг кожи головы ускоряет рост волос

Американская блогерша Таня Вардин рассказала о важности пилинга кожи головы перед каждым мытьем волос. На лайфхак в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

По словам девушки, упомянутая процедура стимулирует кровообращение, избавляет кожу головы от остатков стайлинговых средств и других загрязнений, сохраняет волосы чистыми на долгое время, а также ускоряет их рост и сокращает выпадение.

Таня Вардин опубликовала видео, в котором объяснила зрителям технику проведения процедуры. «Вы можете взять щетку или перчатку. После того, как вы расчешите и разделите пряди, нанесите скраб кончиками пальцев, и затем растирайте его круговыми движениями по поверхности кожи головы. Пилинг выполняется только на влажных, вымытых волосах», — рассказала блогерша.

Многие пользователи с восхищением отнеслись к описанному методу. «Спасибо, обязательно буду так делать!», «Надо обязательно попробовать», «Надеюсь, что после этого мои волосы станут еще лучше», — прокомментировали юзеры.

Раннее в апреле американская бьюти-блогерша Эбби Юнг показала преимущества «обратного мытья» головы. Так, в первую очередь девушка посоветовала наносить по всей поверхности волос кондиционер, затем — шампунь, а после него — снова кондиционер. По ее мнению, данный метод защищает волосы от повреждений и способствует их укреплению.