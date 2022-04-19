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Российские полицейские задержали трех «черных» банкиров

В Москве задержали трех подпольных банкиров с оборотом в два миллиарда рублей

Кадр: МВД РФ

В Москве задержали неоднократно судимого мужчину и двух женщин, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом во вторник, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники под видом оказания маркетинговых услуг помогали заказчикам обналичивать деньги. За свою работу они брали вознаграждение в размере 19,5 процента от суммы. В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных компаний.

Оборот подпольного бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а доход превысил 370 миллионов рублей. В офисах и по адресам проживания «черных банкиров» было проведено 11 обысков, в ходе которых у них изъяли печати фирм-однодневок, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.

На время следствия фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Елизавета Новикова
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