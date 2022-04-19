Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В МВФ оценили реакцию России на санкции

Главный экономист МВФ Гуринша признал успех властей России в смягчении последствий санкций

Фото: Andrew Harnik / AP

Российские власти принятыми экономическими мерами сдержали финансовый коллапс. Так реакцию России на санкции оценил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша, сообщает ТАСС.

Экономист подчеркнул, что российские власти смогли смягчить последствия санкций, в том числе с помощью бюджетной поддержки. «Довольно успешно они сдерживают любого рода финансовый коллапс внутри страны и обеспечили, что банковская система остается на ногах и внутри России не было никаких крупных банкротств банков», — заявил Гуринша и добавил, что правительство России старается стабилизировать экономику, которая находится к крайне неблагоприятных условиях.

Также экономист допустил, что валюты стран, которые граничат с Украиной и Россией, могут обесцениться. Такое развитие событий приведет к финансовым потрясениям в их экономиках. Действия России на территории Украины также сделали более неотложным и необходимым дальнейшее повышение ставки ФРС США.

Ранее в апреле глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что в скором времени санкции западных стран, введенные после начала российской специальной операции на Украине, начнут сказываться на экономике. По ее словам, какое-то время проблему можно не замечать из-за запасов, но уже к лету страна войдет в период «структурной трансформации».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Мирошникова
Обсудить
Последние новости
Минобороны потребовало вывести гражданских с «Азовстали»
Медведев объяснил угрозы расширения НАТО у российских границ
Против африканки возбудили уголовное дело после танца на фоне Вечного огня
Канада ввела санкции против Набиуллиной и еще 13 россиян
В Санкт-Петербурге обеспокоились «нарезкой» квартир
В магазинах «Рив Гош» появятся десятки российских брендов косметики
Диетолог назвала неожиданное свойство грибов для здоровья
Индию обвинили в занижении смертности от коронавируса
Медведев заявил о невозможности задушить российскую экономику
Meta обжаловала решение суда о признании экстремистской организацией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.