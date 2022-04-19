В МВФ оценили реакцию России на санкции

Главный экономист МВФ Гуринша признал успех властей России в смягчении последствий санкций

Российские власти принятыми экономическими мерами сдержали финансовый коллапс. Так реакцию России на санкции оценил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша, сообщает ТАСС.

Экономист подчеркнул, что российские власти смогли смягчить последствия санкций, в том числе с помощью бюджетной поддержки. «Довольно успешно они сдерживают любого рода финансовый коллапс внутри страны и обеспечили, что банковская система остается на ногах и внутри России не было никаких крупных банкротств банков», — заявил Гуринша и добавил, что правительство России старается стабилизировать экономику, которая находится к крайне неблагоприятных условиях.

Также экономист допустил, что валюты стран, которые граничат с Украиной и Россией, могут обесцениться. Такое развитие событий приведет к финансовым потрясениям в их экономиках. Действия России на территории Украины также сделали более неотложным и необходимым дальнейшее повышение ставки ФРС США.

Ранее в апреле глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что в скором времени санкции западных стран, введенные после начала российской специальной операции на Украине, начнут сказываться на экономике. По ее словам, какое-то время проблему можно не замечать из-за запасов, но уже к лету страна войдет в период «структурной трансформации».