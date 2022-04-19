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Россиянам разъяснили правила наследования квартир

Верховный суд заявил, что для наследования квартиры нужно представить разные документы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подтвердить право на наследование жилья спустя годы после смерти владельца можно при фактическом проживании в квартире и при наличии разных доказывающих это документов. Правила передачи имущества разъяснил Верховный суд (ВС) России, пишет «Российская газета».

Речь идет о квитанциях об оплате налогов, коммунальных платежей, договорах подряда на проведение ремонта, свидетельские показания соседей, справки о совместном проживании с наследодателем, справки из органов соцзащиты и медучреждений об уходе за ним и прочие.

В ВС уточнили, что наследник не обязательно должен быть зарегистрирован на жилплощади на момент смерти собственника, но должен фактически проживать в квартире и относиться к имуществу как к собственному — управлять, пользоваться и распоряжаться им, поддерживать в надлежащем состоянии.

Если родственник проживал совместно с наследодателем на момент его смерти и после смерти продолжил пользоваться жилым помещением, и это можно подтвердить, то нотариус выдаст ему свидетельство о праве на наследство на основании фактического принятия даже по истечении шестимесячного срока, пояснили специалисты по жилищному праву.

Ранее в Верховном суде разъяснили россиянам правила продажи долгов по квартплате. Согласно жилищному кодексу, задолженности обычных граждан за содержание помещений, тепло и прочее взыскивать можно, но отдавать коллекторам — запрещено. Передать третьим лицам можно только долг юридического лица.

Нина Ташевская
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