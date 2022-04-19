Депутат Госдумы обвинил НАТО в поставках боевых наркотиков на Украину

Депутат Госдумы Хамзаев обвинил НАТО в поставке боевых наркотиков на Украину

Организация Североатлантического договора (НАТО) поставляет на Украину так называемые боевые наркотики. Об этом заявил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев, его слова приводит РИА Новости.

Хамзаев уточнил, что имеет в виду «наркотические стимуляторы», которые притупляют чувство боли.

«Среди ВСУ и специальных отрядов, состоящих из западных наемников, активно распространяются наркотические вещества под названием Captagon», — считает депутат.

По мнению парламентария, эти препараты появляются там, «где ступает нога натовского солдата». Хамзаев также заявил, что после того, как наркотики оказываются в руках солдат, те распространяют их и среди мирных жителей. Подобные случаи депутат предложил расследовать.

Ранее в Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) также заявили, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут бои, употребив наркотические вещества. «Очень много наркоты», — утверждал советник главы ЛНР Родин Мирошник.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.