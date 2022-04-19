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Депутат Госдумы обвинил НАТО в поставках боевых наркотиков на Украину

Депутат Госдумы Хамзаев обвинил НАТО в поставке боевых наркотиков на Украину

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Организация Североатлантического договора (НАТО) поставляет на Украину так называемые боевые наркотики. Об этом заявил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев, его слова приводит РИА Новости.

Хамзаев уточнил, что имеет в виду «наркотические стимуляторы», которые притупляют чувство боли.

«Среди ВСУ и специальных отрядов, состоящих из западных наемников, активно распространяются наркотические вещества под названием Captagon», — считает депутат.

По мнению парламентария, эти препараты появляются там, «где ступает нога натовского солдата». Хамзаев также заявил, что после того, как наркотики оказываются в руках солдат, те распространяют их и среди мирных жителей. Подобные случаи депутат предложил расследовать.

Ранее в Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) также заявили, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут бои, употребив наркотические вещества. «Очень много наркоты», — утверждал советник главы ЛНР Родин Мирошник.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Валерий Розенберг
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