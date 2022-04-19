Финляндия закрыла грузовой погранпереход на границе с Россией

Финляндия закрыла грузовой погранпереход «Париккала» на границе с Россией

Финские власти решили закрыть используемый для грузоперевозок погранпереход «Париккала» на границе с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничную охрану Финляндии.

«Пограничные комиссары региона Юго-Восточной Финляндии и Выборгского района (Ленинградской области, России) договорились приостановить движение через временный пограничный переход в Париккала с 19.04.2022 до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за введенных ЕС санкций в отношении России движение на КПП «Париккала» почти полностью прекратилось. Сейчас у погранпункта установлен статус «временного пункта пропуска».

Глава муниципалитета Париккала Веса Хуусконен заявил агентству Yle, что закрытие КПП было ожидаемым. Он пояснил, что перевозимые через границу древесные материалы стали объектом санкций Евросоюза. Вместе с тем, отметил Хуусконен, «сотрудничество части предприятий с Россией прекратилось по другим причинам».

Россия с 2015 года не раз обращалось к Финляндии с просьбой открыть пункт пропуска «Сювяоро — Париккала» для международного движения. Последний раз эта тема поднималась в 2017 году.