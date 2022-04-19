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Россияне назвали размер достойной пенсии

Жители Москвы хотят получать пенсию в 50 тысяч рублей

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Размер достойной пенсии, по мнению россиян, составляет 45 300 рублей, говорится в исследовании SuperJob.

Самые высокие ожидания оказались у опрошенных с доходом более 80 тысяч рублей (они назвали сумму в 49 400 рублей) и респондентов старше 45 лет (46 900 рублей), а самые низкие — у россиян с доходом менее 30 тысяч рублей (38 100 рублей).

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Жители Москвы хотят получать пенсию в 50 тысяч рублей, в Петербурге — 47 900 рублей, в Хабаровске жители считают достойной пенсию 46 300 рублей. В Воронеже и Ижевске, которые замыкают рейтинг, достойной пенсией считают 40 200 и 40 300 рублей соответственно. Больше всего запросы к размеру пенсии с ноября 2021 года выросли в Челябинске, Самаре и Кирове.

По данным Росстата, в номинальном выражении средний размер пенсии в стране к сентябрю 2021 года был 15 847 рублей.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался за проведение в России новой пенсионной реформы.

Он предложил провести реструктуризацию крупных государственных компаний в стране, поскольку «сейчас пять-шесть компаний вместо одной крупной государственной компании — гораздо лучше».

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Платон Щукин
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