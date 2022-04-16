Дерипаска высказался за новую пенсионную реформу в России

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил провести в России новую пенсионную реформу

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью изданию «Эксперт» высказался за проведение в России новой пенсионной реформы.

Он предложил провести реструктуризацию крупных государственных компаний в стране, поскольку «сейчас пять-шесть компаний вместо одной крупной государственной компании — гораздо лучше», а собственником одной такой компании сделать Пенсионный фонд России (ПФР).

«Должно быть профессиональное управление этими бумагами для получения дохода, чтобы мы не загоняли доходы в бюджет, потом бюджет делал дотацию этому Пенсионному фонду, трансферт, и мы платили», — описал свое видение нововведений Дерипаска.

«А тем, кто младше 45, или таким активным ребятам типа меня сказать: зарабатывайте сами, и вот вам накопительная система и схема», — добавил он. Бизнесмен подчеркнул, что нужны пассивы, «причем разумные пассивы».

В том же интервью Дерипаска призвал сформировать в России новую финансовую систему и по-новому решать проблему доступа к долгу и капиталу для всех компаний. По его словам, следует разобраться, с какой целью они функционируют: для извлечения ренты или для обеспечения роста экономики и доходов россиян.