Россия собралась чинить зарубежные самолеты своими силами

«Известия» сообщили о надежде России чинить зарубежные самолеты своими силами

На фоне отказа иностранных производителей самолетов Boeing и Airbus поставлять комплектующие российские власти собрались производить их своими силами. Об этом со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Олега Бочарова замминистра транспорта Игорю Чалику и нескольких источников пишут «Известия».

Ведомство затеяло опрос авиаперевозчиков и сервисных компаний в надежде выяснить, какие детали и в каком количестве необходимы в первую очередь, чтобы починить непригодный к эксплуатации самолет. При этом Бочаров признает, что в настоящее время предприятия российского авиапрома соответствующих компетенций не имеют. Речь идет об изготовлении систем, комплектующих и даже расходных материалов.

В ответах респондентов просят не только сообщить о потребностях в деталях, типах судов и условиях их эксплуатации, но и приложить не менее пяти таких оригинальных комплектующих. Они необходимы для проведения 3D-сканирования, исследования состава материала и определения прочностных свойств изделия.

По словам замглавы Минпромторга, ранее Минтранс уже предоставлял такие данные, но там были «распечатки из бухгалтерских или логистических программ», по которым невозможно оценить реальность запуска производства в России.

Источники в трех авиакомпаниях рассказали изданию, что совещания по перечню необходимых деталей проводят регулярно, а письма о нехватке комплектующих «льются, как из рога изобилия». При этом эксперты не видят возможности для скорого налаживания своего производства.

Так, заместитель технического директора провайдера техобслуживания «Тулпар Техник» Марат Нигматуллин заметил, что Минпромторгу нужно в первую очередь собирать перечень расходных материалов. Например, после 700 часов налета самолету необходимо менять масляный фильтр. И где их взять в нынешних условиях — вопрос. У эксплуатантов имеются какие-то запасы, но поскольку они привыкли к бесперебойным поставкам, то вряд ли их хватит надолго. Запуск своего производства, полагает Нигматуллин, займет два-три года, причем только сертификация затянется не менее чем на год.

Гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий заметил, что в России не производят сложные формы ремонта двигателей. Ранее до 40 процентов номенклатуры запчастей для самолетов Россия ремонтировала на Украине. А вот на ремонт и техобслуживание за рубеж отправляли более 90 процентов всех двигателей западного производства. У российских операторов, подчеркнул эксперт, нет на это мощностей и опыта.

Ранее сообщалось, что российско-французская компания PowerJet, которая занимается выпуском двигателей SaM146 для самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), прекратила их техобслуживание из-за санкций, введенных после ввода российских войск на территорию Украины. При этом выпуск полностью импортозамещенного SSJ-100 начнется не ранее 2024 года.