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Россия собралась чинить зарубежные самолеты своими силами

«Известия» сообщили о надежде России чинить зарубежные самолеты своими силами

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

На фоне отказа иностранных производителей самолетов Boeing и Airbus поставлять комплектующие российские власти собрались производить их своими силами. Об этом со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Олега Бочарова замминистра транспорта Игорю Чалику и нескольких источников пишут «Известия».

Ведомство затеяло опрос авиаперевозчиков и сервисных компаний в надежде выяснить, какие детали и в каком количестве необходимы в первую очередь, чтобы починить непригодный к эксплуатации самолет. При этом Бочаров признает, что в настоящее время предприятия российского авиапрома соответствующих компетенций не имеют. Речь идет об изготовлении систем, комплектующих и даже расходных материалов.

В ответах респондентов просят не только сообщить о потребностях в деталях, типах судов и условиях их эксплуатации, но и приложить не менее пяти таких оригинальных комплектующих. Они необходимы для проведения 3D-сканирования, исследования состава материала и определения прочностных свойств изделия.

По словам замглавы Минпромторга, ранее Минтранс уже предоставлял такие данные, но там были «распечатки из бухгалтерских или логистических программ», по которым невозможно оценить реальность запуска производства в России.

Источники в трех авиакомпаниях рассказали изданию, что совещания по перечню необходимых деталей проводят регулярно, а письма о нехватке комплектующих «льются, как из рога изобилия». При этом эксперты не видят возможности для скорого налаживания своего производства.

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Так, заместитель технического директора провайдера техобслуживания «Тулпар Техник» Марат Нигматуллин заметил, что Минпромторгу нужно в первую очередь собирать перечень расходных материалов. Например, после 700 часов налета самолету необходимо менять масляный фильтр. И где их взять в нынешних условиях — вопрос. У эксплуатантов имеются какие-то запасы, но поскольку они привыкли к бесперебойным поставкам, то вряд ли их хватит надолго. Запуск своего производства, полагает Нигматуллин, займет два-три года, причем только сертификация затянется не менее чем на год.

Гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий заметил, что в России не производят сложные формы ремонта двигателей. Ранее до 40 процентов номенклатуры запчастей для самолетов Россия ремонтировала на Украине. А вот на ремонт и техобслуживание за рубеж отправляли более 90 процентов всех двигателей западного производства. У российских операторов, подчеркнул эксперт, нет на это мощностей и опыта.

Ранее сообщалось, что российско-французская компания PowerJet, которая занимается выпуском двигателей SaM146 для самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), прекратила их техобслуживание из-за санкций, введенных после ввода российских войск на территорию Украины. При этом выпуск полностью импортозамещенного SSJ-100 начнется не ранее 2024 года.

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Платон Щукин
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